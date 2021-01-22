В Уфе прошел круглый стол, посвященный жизни башкирского просветителя Гали Сокороя

Организатором встречи выступила Академия наук Республики Башкортостан. Гали Сокорой стал одним из первых национальных поэтов, который официально признал себя башкиром. При жизни им было издано пять поэтических сборников. Многие его произведения остались в рукописях. Благодаря дошедшим до наших дней материалам имя Сокороя нашло достойное место в истории литературы и культуры башкирского народа.