В Уфе прошел круглый стол, посвященный жизни башкирского просветителя Гали Сокороя

Исследовать неопубликованные рукописи Гали Сокороя. В Уфе прошел круглый стол о жизни и наследии известного башкирского поэта, просветителя и религиозного деятеля.

Организатором встречи выступила Академия наук Республики Башкортостан. Гали Сокорой стал одним из первых национальных поэтов, который официально признал себя башкиром. При жизни им было издано пять поэтических сборников. Многие его произведения остались в рукописях. Благодаря дошедшим до наших дней материалам имя Сокороя нашло достойное место в истории литературы и культуры башкирского народа.

Фото №1 - В Уфе прошел круглый стол, посвященный жизни башкирского просветителя Гали Сокороя

Он жил в 19-м веке. Он известен тем, что имел достаточно фундаментальное образование по тем временам. Выпускник нескольких медресе, он оставил как творческое наследие труды, посвященные истории нашего края. А с другой стороны – поэтические произведения. Это тоже кладезь башкирского народа.

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