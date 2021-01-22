В Башкирии любителя интимных услуг обманули мошенники

В полицию Туймазинского района обратился житель Набережных Челнов. Мужчина попался на уловки мошенников. Об этом рассказала пресс-служба МВД по РБ.

Мужчина, который работает дальнобойщиком, проезжал мимо Туймазов и решил воспользоваться услугами «жрицы любви». Для этого он нашёл девушку в специальной группе в социальной сети. У них завязалось общение, мужчина перевёл новой знакомой 10 тысяч рублей, но после этого девушка перестала отвечать.