В Уфе руку рабочего зажало в лебедке

20 января на строительной площадке в Уфе произошёл несчастный случай. Руку 33-летнего рабочего затянуло в лебедку. На помощь пострадавшему в срочном порядке отправились сотрудники Поисково-спасательного отряда Управления гражданской защиты Уфы и бригада скорой помощи.

Фото №1 - В Уфе руку рабочего зажало в лебедке

Инцидент произошёл на строительной площадке по улице Российской, когда рабочие поднимали груз на верхние этажи здания. Именно в этот момент зажало руку несчастного. Вес на высоте 16 этажа усложнил спасение пострадавшего, так как сначала потребовалось снять груз с лебедки, чтобы он не упал вниз.

Только после этого спасатели приступили к деблокации руки с помощью гидравлического инструмента. Пострадавшего передали врачам.

Фото: УГЗ г.Уфы. 

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