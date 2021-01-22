В Уфе руку рабочего зажало в лебедке

20 января на строительной площадке в Уфе произошёл несчастный случай. Руку 33-летнего рабочего затянуло в лебедку. На помощь пострадавшему в срочном порядке отправились сотрудники Поисково-спасательного отряда Управления гражданской защиты Уфы и бригада скорой помощи.

Инцидент произошёл на строительной площадке по улице Российской, когда рабочие поднимали груз на верхние этажи здания. Именно в этот момент зажало руку несчастного. Вес на высоте 16 этажа усложнил спасение пострадавшего, так как сначала потребовалось снять груз с лебедки, чтобы он не упал вниз.