В Башкирии сельским медикам предоставили бесплатное жилье

В Кармаскалинском районе всего за четыре месяца медикам построили дома по программе «Комплексное развитие сельских территорий». Общий бюджет строительства составил более четырех миллионов рублей.
Насип Сибагатуллин работает онкологом в центральной районной больнице. В Кармаскалы приехал как «земский доктор». Общий стаж работы специалиста – три года. С женой и дочкой жили в съемной квартире. Теперь, признаются супруги, есть все условия для комфортной жизни.
Всего в селе Кармаскалы по программе построили два жилых дома для семей медиков и выделили одну квартиру. Строительные работы длились недолго: здания возвели за четыре месяца, уже сейчас можно заезжать.
У Марины двое детей. На учете по улучшению жилищных условий она стоит с 2018 года, с момента рождения второго ребенка. Медиком работает уже восемь лет. А Руслану выделили квартиру, так как пока он живет один.
Программа начала функционировать в прошлом году. Она представляет собой также комплексную застройку сёл, ремонт дорог, строительство культурных и образовательных центров.
Программа комплексного развития сельских территорий продлится до 2025 года. Участвовать в ней могут учителя, медики. Эта мера поддержки организована как для молодых специалистов для привлечения их в сельскую местность, так и для семей до 35 лет.
В 2020 году в рамках госпрограммы сертификаты на улучшение жилищных условий получили 385 семей. На это было потрачено более 660 млн. рублей из федерального и регионального бюджетов.