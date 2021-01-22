В Башкирии сельским медикам предоставили бесплатное жилье

В Кармаскалинском районе всего за четыре месяца медикам построили дома по программе «Комплексное развитие сельских территорий». Общий бюджет строительства составил более четырех миллионов рублей.

Насип Сибагатуллин работает онкологом в центральной районной больнице. В Кармаскалы приехал как «земский доктор». Общий стаж работы специалиста – три года. С женой и дочкой жили в съемной квартире. Теперь, признаются супруги, есть все условия для комфортной жизни.

Такой вот счастливый день выпал, дом дали. Дом нам очень нравится, комфортный, уютный. Насип Сибагатуллин, врач-онколог Центральной районной больницы

Всего в селе Кармаскалы по программе построили два жилых дома для семей медиков и выделили одну квартиру. Строительные работы длились недолго: здания возвели за четыре месяца, уже сейчас можно заезжать.

Каждый дом стоит 1 млн. 700, если не ошибаюсь. Планировку выбирали сами хозяева, то есть как они хотели, так мы им и сделали. Получается, материал отделки тоже выбирали сами хозяева, то есть обои, плитка, линолеум, отопление газовое. Рафаэль Султангалеев, исполнительный директор компании-подрядчика

У Марины двое детей. На учете по улучшению жилищных условий она стоит с 2018 года, с момента рождения второго ребенка. Медиком работает уже восемь лет. А Руслану выделили квартиру, так как пока он живет один.

У родителей, еще сестра моя со своей семьей, дети бегают, прыгают, мешают делать уроки. Теперь каждый будет в своем углу заниматься своими делами. Марина Пономарёва, заведующая фельдшерско-акушерским пунктом с. Николаевка

Жилье приобрел быстро, в очереди долго стоять не пришлось. Очень рад, что в эту программу попал. Руслан Майоров, водитель отделения скорой медицинской помощи Центральной районной больницы

Программа начала функционировать в прошлом году. Она представляет собой также комплексную застройку сёл, ремонт дорог, строительство культурных и образовательных центров.

Программа комплексного развития сельских территорий продлится до 2025 года. Участвовать в ней могут учителя, медики. Эта мера поддержки организована как для молодых специалистов для привлечения их в сельскую местность, так и для семей до 35 лет.

В программе могут участвовать молодые семьи, молодые специалисты, граждане, не имеющие в собственности жилого помещения и изъявившие желание работать в сельской местности. Айдар Саяпов, начальник юридического отдела администрации Кармаскалинского района