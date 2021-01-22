В Башкирии должники не смогут получить компенсацию за оплату "коммуналки"

Должники не смогут получить ежемесячные денежные компенсации по оплате расходов жилищно-коммунальных услуг. Право на возврат денег имеют льготные категории граждан: ветераны, инвалиды, чернобыльцы и многодетные малоимущие семьи.

С 1 июля прошлого года эти льготы стали предоставлять по фактическим расходам. Однако при этом скидка делалась только в пределах потребляемых нормативов. Размер скидки зависит от категории. Так, например, для многодетных малоимущих семей в городе это 30 % , в сельской местности – 100 %. Оформить компенсацию можно через «Госуслуги», в офисах МФЦ или в филиалах центра соцподдержки населения.

Фото №1 - В Башкирии должники не смогут получить компенсацию за оплату "коммуналки"

Нужно учитывать, что компенсируются только расходы, которые произведены по нормативам потребления.

Николай Калмацкий, директор Республиканского центра социальной поддержки населения
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