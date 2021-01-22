Житель Башкирии собрал бомбу, чтобы «взрывать людей»

В Башкирии был задержан 26-летний мужчина. Выйти на его след удалось благодаря грамотной оперативной работе сотрудников ФСБ. В ходе обыска у мужчина изъяли оружие и части самодельного взрывного устройства.

Во время общения с оперативниками он признался, что хотел совершить теракт в людном месте с целью уничтожения как можно большего количества людей. Также задержанный показал тайник на берегу реки, в котором хранил взрывной устройство. Схрон из тайника при помощи взрывотехников на глазах у понятых. По опубликованным сотрудникам ФСБ кадрам видно, что самодельная бомба была начинена поражающими элементами.