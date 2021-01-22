В Уфе виновнику ДТП с тремя жертвами предъявили обвинение

Виновнику массовой аварии на улице Сочинской, жертвами которой стали три человека, грозит до 15 лет тюрьмы. 39-летнему водителю предъявили обвинение в нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц, а также попытку скрыться с места происшествия.

Напомним, трагедия произошла в августе 2020 года. Мужчина на внедорожнике протаранил шесть автомобилей. Двое погибли сразу, еще один умер в реанимации. Водитель Land Cruiser был в состоянии опьянения и без прав – их он также лишился за пьяную езду. Мужчину отправили в СИЗО. Свою вину он не признал.

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Управлением МВД по РБ завершено расследование уголовного дела по факту ДТП, которое произошло 13 августа 2020 года на улице Сочинской в Уфе. Водителю было предъявлено обвинение. В ходе расследования были проведены автотехническая, медицинская, а также судебно-психиатрическая экспертизы.

Максим Родионов, начальник отдела информации и общественных связей МВД по Республике Башкортостан
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