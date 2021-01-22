В Уфе виновнику ДТП с тремя жертвами предъявили обвинение

Виновнику массовой аварии на улице Сочинской, жертвами которой стали три человека, грозит до 15 лет тюрьмы. 39-летнему водителю предъявили обвинение в нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц, а также попытку скрыться с места происшествия.

Напомним, трагедия произошла в августе 2020 года. Мужчина на внедорожнике протаранил шесть автомобилей. Двое погибли сразу, еще один умер в реанимации. Водитель Land Cruiser был в состоянии опьянения и без прав – их он также лишился за пьяную езду. Мужчину отправили в СИЗО. Свою вину он не признал.