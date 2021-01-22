В Башкирии студентки жестоко избили девочку на камеру

В Башкирии юные девушки жестоко избили свою однокурсницу. Девочку заставили извиняться на камеру, а перед этим били ботинками по лицу.

Кадры жестокого избиения девочки по имени Алия появились в чате одного из башкирских ПТУ. Логично, что такое видео мгновенно разлетелось по социальным сетям.

Мы публикуем это видео без звука из-за постоянного мата за кадром. Авторы видео утверждают, что бойня на видео произошла в Башкирии рядом с одним из техникумов. По неизвестной причине девочку вывели на улицу и начали избивать на камеру. Разговор вперемешку с матом идет преимущественно на башкирском языке. Она пытается встать, но буйные однокурсницы продолжают избивать ее ботинками по лицу и требуют извиниться.

В конце ролика обессиленная студентка все-таки приносит на камеру свои извинения. За кадром за побоищем наблюдает еще несколько девушек, которые подбадривают избивающую.