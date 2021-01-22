В Башкирии у матери-алкоголички забрали больную 7-летнюю девочку

В страшной ситуации оказались 12-летний мальчик и 7-летняя девочка из Белорецкого района. 34-летняя мама ребят систематически употребляет спиртные напитки и совсем не заботится и своих детях.

На женщину было заведено уголовное дело. С 2016 года нерадивая мать стоит на профилактическом учёте. Её 12-летний сын уже какое-то время живёт с отцом, а мама совсем не принимает участие в воспитании ребёнка. 7-летней девочке повезло меньше – ей приходится жить с матерью-алкоголичкой.

Женщина часто пропадает с товарищами-алкоголиками, не ухаживает за дочерью. Несколько раз с ней проводились профилактические беседы, но исправления после этого не последовало.

Вскоре 7-летню девочку забрали в социальный приют для детей и подростков. В приюте у малышки выявили большое количество заболеваний.