Аэропорт «Уфа» завершил реконструкцию привокзальной площади

Уфимский аэропорт завершил реконструкцию привокзальной площади. В результате число парковочных мест увеличилось вдвое, а вот время ожидания на въезде и выезде сократилось.

Изменилась схема движения: отныне выезд находится там же, где и въезд. При этом для автобусов организовали специальные полосы движения. В рамках модернизации внедрена технология бесконтактной оплаты услуг. Теперь водителю нет необходимости выходить из автомобиля: рассчитаться можно буквально за десять секунд банковской картой или с помощью смарт-устройства.

Теперь пассажиры, которые приезжает в аэропорт, стоит на въезд не более двух минут, раньше это было порядка пяти. Среднее время выезда не более минуты. Время оплаты не более 30 секунд, раньше было 120.

Денис Никитин, коммерческий директор международного аэропорта «Уфа»
Фото №1 - Аэропорт «Уфа» завершил реконструкцию привокзальной площади

А вот для инвалидов предусмотрены выделенные бесплатные места для стоянки: люди с ограниченными возможностями здоровья могут предупредить аэропорт о своем прибытии. Номер машины включат в базу, и шлагбаумы для них будут открываться автоматически.

Создаем единую базу номеров тех категорий граждан, которые с первую по вторую категорию инвалидности. Если они нам позвонят,  мы проверим в базе, что есть единый реестр, что действительно это льготный автомобиль. У них будет действовать автоматическое распознавание номеров.

Татьяна Ризван, руководитель пресс-службы международного аэропорта «Уфа»
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