Аэропорт «Уфа» завершил реконструкцию привокзальной площади

Теперь пассажиры, которые приезжает в аэропорт, стоит на въезд не более двух минут, раньше это было порядка пяти. Среднее время выезда не более минуты. Время оплаты не более 30 секунд, раньше было 120.

Денис Никитин, коммерческий директор международного аэропорта «Уфа»