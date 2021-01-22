Аэропорт «Уфа» завершил реконструкцию привокзальной площади

Уфимский аэропорт завершил реконструкцию привокзальной площади. В результате число парковочных мест увеличилось вдвое, а вот время ожидания на въезде и выезде сократилось.
Изменилась схема движения: отныне выезд находится там же, где и въезд. При этом для автобусов организовали специальные полосы движения. В рамках модернизации внедрена технология бесконтактной оплаты услуг. Теперь водителю нет необходимости выходить из автомобиля: рассчитаться можно буквально за десять секунд банковской картой или с помощью смарт-устройства.
А вот для инвалидов предусмотрены выделенные бесплатные места для стоянки: люди с ограниченными возможностями здоровья могут предупредить аэропорт о своем прибытии. Номер машины включат в базу, и шлагбаумы для них будут открываться автоматически.