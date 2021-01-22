Стали известны подробности жуткого ДТП в Башкирии, в котором погибла семья с двумя детьми

Машина резко вылетела на встречную полосу и врезалась в грузовик. Появились подробности смертельной аварии под Уфой, в которой сегодня погибла семья с двумя детьми. ДТП произошло между поселками Русский Юрмаш и Шамонино.
От Volkswagen Polo осталась груда металлолома. Удар произошел встречный, тела погибших детей и их отца освободили сразу. А тело женщины работники экстренных служб деблокировали около двух с половиной часов. Подробности страшного ДТП рассказал второй участник аварии, водитель фуры Евгений Канайкин. По его словам, все произошло внезапно и за несколько секунд. После столкновения машина загорелась, ее быстро потушили прибывшие пожарные.
Ночью и утром шел снег. Неблагоприятная погода могла стать одной из причин аварии. Однако в Федеральном управлении автомобильных дорог «Приуралье» исключили версию неудовлетворительного состояния дорожного полотна.
По данным полиции, в аварии разбилась семья из Самары. Автомобиль с новосибирскими номерами направлялся в сторону Челябинска.
Экстренные службы рекомендуют водителям соблюдать правила дорожного движения и учитывать погодные условия. Не стоит превышать скорость, это снизит управляемость автомобиля. Если идет сильный снегопад, то лучше отказаться от поездки.