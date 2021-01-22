Стали известны подробности жуткого ДТП в Башкирии, в котором погибла семья с двумя детьми

Машина резко вылетела на встречную полосу и врезалась в грузовик. Появились подробности смертельной аварии под Уфой, в которой сегодня погибла семья с двумя детьми. ДТП произошло между поселками Русский Юрмаш и Шамонино.

От Volkswagen Polo осталась груда металлолома. Удар произошел встречный, тела погибших детей и их отца освободили сразу. А тело женщины работники экстренных служб деблокировали около двух с половиной часов. Подробности страшного ДТП рассказал второй участник аварии, водитель фуры Евгений Канайкин. По его словам, все произошло внезапно и за несколько секунд. После столкновения машина загорелась, ее быстро потушили прибывшие пожарные. 

Я ехал, передо мной никого не было. Они ехали в потоке, там две- три машины шло. Примерно когда они со мной сравнялись, он выскочил с той на мою полосу. То есть там доли секунды были до столкновения после того, как я увидел фары.

Евгений Канайкин, водитель грузовика

Ночью и утром шел снег. Неблагоприятная погода могла стать одной из причин аварии. Однако в Федеральном управлении автомобильных дорог «Приуралье» исключили версию неудовлетворительного состояния дорожного полотна. 

Примерно за 20-30 минут до совершения ДТП производилась обработка проезжей части в штатном режиме. Дорога была обработана противоголелдными материалами. Покрытие было очищено. Но, к сожалению, случилось ДТП.

Алмаз Шагапов, заместитель начальника отдела ФКУ «Приуралье»

По данным полиции, в аварии разбилась семья из Самары. Автомобиль с новосибирскими номерами направлялся в сторону Челябинска.

Фото №1 - Стали известны подробности жуткого ДТП в Башкирии, в котором погибла семья с двумя детьми
Уфиская волна

В аварии погибли четырех человека из легкового автомобиля: 28-летняя жительница Самары, предположительно находившаяся за рулем, ее 34-летний супруг, двое детей: 7-летний мальчик и 9-летняя девочка. Информация уточняется.

Марсель Бикташев, инспектор группы пропаганды УГИБДД МВД по Республике Башкортостан

Экстренные службы рекомендуют водителям соблюдать правила дорожного движения и учитывать погодные условия. Не стоит превышать скорость, это снизит управляемость автомобиля. Если идет сильный снегопад, то лучше отказаться от поездки.

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