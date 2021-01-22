Стали известны подробности жуткого ДТП в Башкирии, в котором погибла семья с двумя детьми

Я ехал, передо мной никого не было. Они ехали в потоке, там две- три машины шло. Примерно когда они со мной сравнялись, он выскочил с той на мою полосу. То есть там доли секунды были до столкновения после того, как я увидел фары.

Евгений Канайкин, водитель грузовика