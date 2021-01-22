Глава Башкирии: «Преступно детей толкать на политические события»

Давайте разговаривать! Если я где-то что-то не услышал, есть Общественная палата, Совет по правам человека, где мы стараемся отвечать на требования людей, на протесты. Я же нашел в себе силы, когда произошла ситуация по Куштау. Я считал, что будет разрабатываться гора, но, когда я понял, что это было ошибочное решение, и что я вижу сопротивление, по сути, народа, а не какой-то, как я думал, узкой маргинализированной группы, я же сказал стоп. Я подчеркиваю, что готов отвечать за то, что происходит в нашей республике. В каждом конкретном случае. Существует масса способов понять друг друга, услышать друг друга и поправить друг друга. На мой взгляд наша команда вполне вменяемая. Второе. Если используются митинги, привлекаются дети, какие-то фейковые истории, как сегодня, то здесь нужно давать жёсткий отпор. Это уже не моя компетенция, но здесь тоже нужно себя защищать. Все те, кто призывают, пишут, собираются идти на митинг, это же наши жители. Мы к ним относимся так же, как и ко всем, но, если они выражают недовольство, значит мы где-то недоработали — вот главный тезис, который я хочу донести.

Радий Хабиров