С 23 января в школах Башкирии решили возродить тематические субботы

Сегодня, 22 января, состоялось общереспубликанское онлайн-собрание. Стало известно о том, что ближайшая суббота в школах Башкортостана будет тематической с обязательным посещением мероприятий. Для учеников младших классов будут проходить спортивные праздники на улице, для средних – классные часы и дополнительные уроки, а для старшеклассников – профориентационные занятия.

Министр образования Башкирии Айбулат Хажин отметил, что на первом образовательном форуме «Взлетай» в 2019 году было решено перейти на пятидневное обучение, но раз в месяц в школах проводить тематические субботы, посвященные спорту, истории, науке и т.д.

Также Айбулат Хажин напомнил, что школьникам нужно выбрать нужный предмет для поступления в вузы, так как до подачи заявлений на ЕГЭ осталась всего одна неделя. Со слов министра образования, было принято решение помочь выпускникам школ с выбором, организовав для них завтра, 23 января, презентации вузов Башкортостана.