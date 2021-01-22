Расширение парковки и доступная среда: что изменилось на обновленной площади аэропорта «Уфа»

Уфимский аэропорт завершил реконструкцию привокзальной площади. В результате число парковочных мест увеличилось вдвое, а вот время ожидания на въезде и выезде, наоборот, сократилось. Изменилась схема движения, а также механизм оплаты, который стал более удобным.

Это новшество клиенты аэропорта ждали давно. Особенно сейчас водители могут ощутить все плюсы реконструкции. Оплатить парковку можно и не выходя из теплого салона авто – через открытое окно. В рамках модернизации привокзальной площади на выезде внедрили технологию бесконтактной оплаты услуг.

Теперь пассажир, который приезжает в аэропорт, стоит на въезд не более 2 минут, раньше это было порядка 5. Среднее время выезда не более 1 минуты, время оплаты не более 30 секунд, раньше было 120. Денис Никитин, коммерческий директор международного аэропорта «Уфа»

Выезд с территории аэропорта теперь располагается там же, где и въезд. Транспорту необходимо двигаться по кругу, огибая парковку А3, которая значительно расширилась. В каждую сторону работают пять шлагбаумов. Специальные полосы движения организовали для автобусов.

Гораздо больше парковочных мест выделили для инвалидов. Люди с ограниченными возможностями здоровья могут предупредить аэропорт о своем прибытии, в результате чего номер машины включат в базу и, шлагбаумы для них будут открываться автоматически.

Создаем единую базу номеров тех категорий граждан, которые с 1-2 категорией инвалидности. Если они нам позвонят, мы проверим в базе – есть единый реестр, что действительно это льготный автомобиль. У них будет действовать автоматическое распознавание номеров. Татьяна Ризван, руководитель пресс-службы международного аэропорта «Уфа»