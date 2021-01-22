Расширение парковки и доступная среда: что изменилось на обновленной площади аэропорта «Уфа»

Уфимский аэропорт завершил реконструкцию привокзальной площади. В результате число парковочных мест увеличилось вдвое, а вот время ожидания на въезде и выезде, наоборот, сократилось. Изменилась схема движения, а также механизм оплаты, который стал более удобным.
Это новшество клиенты аэропорта ждали давно. Особенно сейчас водители могут ощутить все плюсы реконструкции. Оплатить парковку можно и не выходя из теплого салона авто – через открытое окно. В рамках модернизации привокзальной площади на выезде внедрили технологию бесконтактной оплаты услуг.
Выезд с территории аэропорта теперь располагается там же, где и въезд. Транспорту необходимо двигаться по кругу, огибая парковку А3, которая значительно расширилась. В каждую сторону работают пять шлагбаумов. Специальные полосы движения организовали для автобусов.
Гораздо больше парковочных мест выделили для инвалидов. Люди с ограниченными возможностями здоровья могут предупредить аэропорт о своем прибытии, в результате чего номер машины включат в базу и, шлагбаумы для них будут открываться автоматически.
Общее число парковочных мест увеличилось в 2 раза – до 300. Во многом благодаря организации новой стоянки, которая расположилась напротив нового здания терминала. Его строительство уже завершено, открытие запланировано в ближайшее время.