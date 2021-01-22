Заслуженный врач Башкортостана Губайдулла Хайбуллин отмечает 80-летие

Полвека в медицине. Заслуженный врач Башкортостана, основатель династии медиков из Стерлитамака отметил юбилей. Губайдулле Хайбуллину исполнилось 80 лет, но на пенсию хирург вышел только в прошлом году. Сын простых рабочих, он положил начало тому, что многие в их семье начали поступать в медицинский вуз. Общий стаж работы близких родственников – порядка 1000 лет.

Чтобы поздравить юбиляра, Хайбуллиным приходится выстраиваться в очередь. Примечательно, что каждый второй член этой семьи – врач. А вот первым, кто решил выбрать эту профессию, был Губайдулла Гибадуллович – сын простых рабочих из Федоровского района. Поступить в медицинский вуз молодому дембелю за компанию предложили два друга.

Я говорю: «Я не подготовлен, я не поступлю. На будущий год обещаю, пойду». Они в самом деле поступили. Я через год подготовился и поступил в мединститут. Губайдулла Хайбуллин, заслуженный врач Республики Башкортостан

В профессии он остался на всю жизнь. Хирург вышел на пенсию лишь в прошлом году, отработав более полувека. Следуя за ним, белые халаты решили надеть и 3 родных младших брата Губайдуллы Хайбуллина.

Я учился в 9-м классе, на операцию к нему ходил. Не ассистировать, а смотреть. Мне было интересно, у него несколько специальностей. И по хирургии он оказывал помощь, и по нейрохирургии. Рашит Хайбуллин, заслуженный врач Республики Башкортостан

Ходить на свидания врачам, рабочая смена у которых порой затягивалась на сутки, не было времени. И, видимо, поэтому получилось, так что вторые половинки всех четырех братьев Хайбуллиных – тоже медики. Фарида Усмановна – гинеколог. Порой с мужем, говорит, не виделись неделями – спасал телефон. Губайдулла Хайбуллин стал ее наставником в медицине. Получается, что врачебный дуэт перерос в семейный тыл.

Первое время был помощником. Операции учил делать. Под местным наркозом, качаешь новокаин. Это очень больно, технологию надо знать. Мой муж – идеальный человек, очень хороший человек. Фарида Хайбуллина, врач высшей категории, супруга Губайдуллы Хайбуллина

В общей сложности в семье 36 врачей, общий стаж работы которых – более 10 веков. Двое детей Губайдуллы Хайбуллина тоже надели белые халаты. Сын, как папа, стал хирургом, дочь – как мама, гинекологом. Медицинские дискуссии с работы часто перетекают за семейный стол. И это стало привычным для Хайбуллиных. А когда учились в вузе, для детей Губайдуллы Гибадулловича было традиционным сдавать экзамены дважды.

В студенческие годы папа нам помогал. Мы приезжали, он нас экзаменовал по анатомии, гистологии. Если не понимали, на практике показывал. Ходили на практику в отделение. Энже Гафарова, врач высшей категории, дочь Губайдуллы Хайбуллина