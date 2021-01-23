В Уфе начали разбирать мост на Заки Валиди: видео

Работы на самом путепроводе планируется завершить во втором полугодии текущего года – запустить по нему движение автотранспорта и убрать временные светофорные объекты по проспекту Салавата Юлаева. Далее в строительный сезон 2022 года до Дня города будет завершен оставшийся комплекс работ по ремонту съездов. После реконструкции пропускная способность развязки увеличится на 27 %.

Пресс-служба Минтранса РБ