В Уфе начали разбирать мост на Заки Валиди: видео

В Уфе начали разбирать мост, расположенный на ул.
Заки Валиди. Работы ведутся в ночное время.
В Минтрансе республики рассказали, что проводится
демонтаж балок пролетного строения. Из 20 демонтировано 11 штук. Проводится
демонтаж ночью по причине обеспечения безопасности.
Для этого полностью закрывался этот участок по проспекту Салавата
Юлаева с 00:00 до 05:00. Демонтаж балок планируем завершить к концу января.
Евгений Кулешов, начальник отдела капитального строительства УСРДИС Администрации Уфы.
В Минтрансе напомнили, что сначала завершить работы по первому
этапу планировалось до конца ноября 2021 года. Но сейчас генподрядчик
оптимизировал график работ, что может позволить закончить работы раньше.
Работы на самом путепроводе планируется завершить во втором
полугодии текущего года – запустить по нему движение автотранспорта и убрать
временные светофорные объекты по проспекту Салавата Юлаева. Далее в
строительный сезон 2022 года до Дня города будет завершен оставшийся комплекс
работ по ремонту съездов. После реконструкции пропускная способность
развязки увеличится на 27 %.