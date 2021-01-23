Радий Хабиров рассказал, когда может быть решен вопрос о пересчете счетов за отопление

По словам Радия Хабирова, в Башкирии должен быть инструмент, который должен иметь информацию о платежках по всем прошлым периодам. И так по всем видам платежей гражданина. Сейчас стоит задача привести все в порядок, отметил руководитель республики.

Также сообщалось, что в Уфе МУП «УИС» уже объявил о готовности пересчитать платежки за отопление, если суммы в них увеличились более чем на 42% по сравнению с предыдущим периодов. Радий Хабиров попросил муниципалитет провести встречи со старшими по домам, подъездам, жителями Уфы 23 января. Это необходимо для того, чтобы рассказать гражданам, как именно будет произведен перерасчет.