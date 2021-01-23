Жителям Уфы ответят на вопросы о перерасчете счетов за отопление

Жителей Уфы сегодня, 23 января, примут главы районов и руководство ресурсоснабжающих компаний. Такое поручение озвучил накануне Радий Хабиров во время заседания Общественной палаты республики.

В каждом районе Уфы сегодня будет организовано место приема граждан. Обратиться с вопросами о перерасчете счетов за отопление можно по адресам:

Напомним, что МУП «Уфимские инженерные сети» уже заявили о готовности пересчитать суммы для тех, у кого платежки за декабрь более чем на 42% превысили счета за предыдущий месяц. Вопрос с БашРТС будет решаться в ближайшие дни.