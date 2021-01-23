Жителям Уфы ответят на вопросы о перерасчете счетов за отопление

Жителей Уфы сегодня, 23 января, примут главы районов и руководство ресурсоснабжающих компаний. Такое поручение озвучил накануне Радий Хабиров во время заседания Общественной палаты республики.
В каждом районе Уфы сегодня будет организовано место приема граждан. Обратиться с вопросами о перерасчете счетов за отопление можно по адресам:
— Октябрьский район Уфы — здание администрации района, ул. Комсомольская, 142/1, 4 этаж, актовый зал, начало в 14 часов;
— Советский район Уфы — здание администрации района, ул. Революционная, д.111, 4 этаж, актовый зал, начало в 13 часов;
— Ленинский район — здание администрации района, ул. Мустая Карима, 19, начало в 13 часов;
— Калининский район — здание администрации района, ул. Орджоникидзе, 3, начало в 13 часов;
— Кировский район — здание ЖЭУ-2, ул. Батырская, 4/2, начало в 14 часов;
— Орджоникидзевский район — здание администрации района, ул. Мира, 6, начало в 13 часов;
— Демский район — Дворец творчества «Орион», ул. Таллинская, 17, начало в 13 часов.
Напомним, что МУП «Уфимские инженерные сети» уже заявили о готовности пересчитать суммы для тех, у кого платежки за декабрь более чем на 42% превысили счета за предыдущий месяц. Вопрос с БашРТС будет решаться в ближайшие дни.