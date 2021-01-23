Мэр Стерлитамака вышел на улицы убирать снег

Мэр Стерлитамака Владимир Куликов вышел на улицы убирать снег. Видеозаписью градоначальник поделился в своих социальных сетях.

Фото №1 - Мэр Стерлитамака вышел на улицы убирать снег

Накануне он публиковал пост с просьбой горожан о помощи в уборке снега. Глава администрации Стерлитамака призывал руководителей предприятий и организаций, самих горожан выйти на уборку улиц от снега, так как коммунальные службы, несмотря на круглосуточный режим работы, не справляются с выпавшими осадками.

Мы с замами вышли на общественную территорию на улице Коммунистической, решили почистить аллею от снега. К сожалению, РСУ ДОР не успевает полностью очистить, но мы решили совершить акт доброй воли и помочь нашему предприятию убрать город. Сегодня обязательно сквер почистим.

Владимир Куликов, глава администрации Стерлитамака

Также он вновь призвал неравнодушных горожан выйти на уборку снега, так как снегопады – это стихийное бедствие.

Конечно, многие могут сидеть на диване и смотреть телевизор. Они платят налоги за это. Но неравнодушных я приглашаю на свежий воздух, чтобы при очистке снега мы с вами заодно поправляли здоровье.

Владимир Куликов, глава администрации Стерлитамака

Видео: соцсети Владимира Куликова 

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