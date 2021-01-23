Мэр Стерлитамака вышел на улицы убирать снег

Мэр Стерлитамака Владимир Куликов вышел на улицы убирать снег. Видеозаписью градоначальник поделился в своих социальных сетях.
Накануне он публиковал пост с просьбой горожан о помощи в уборке снега. Глава администрации Стерлитамака призывал руководителей предприятий и организаций, самих горожан выйти на уборку улиц от снега, так как коммунальные службы, несмотря на круглосуточный режим работы, не справляются с выпавшими осадками.
Также он вновь призвал неравнодушных горожан выйти на уборку снега, так как снегопады – это стихийное бедствие.
Видео: соцсети Владимира Куликова