Мэр Стерлитамака вышел на улицы убирать снег

Конечно, многие могут сидеть на диване и смотреть телевизор. Они платят налоги за это. Но неравнодушных я приглашаю на свежий воздух, чтобы при очистке снега мы с вами заодно поправляли здоровье.

Владимир Куликов, глава администрации Стерлитамака