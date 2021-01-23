В Башкирии коронавирусом заразились почти 170 человек за сутки

В Башкирии за последние сутки зарегистрировали почти 170 новых пациентов с коронавирусом. Данные обнародованы оперативным штабом республики.

По информации оперштаба, на 23 января в республике в общей сложности было выявлено 22 906 заразившихся коронавирусом, из них 168 – за сутки. Также увеличилось и число выздоровевших жителей Башкирии. Всего выписано 17 334 пациентов, переболевших Covid-19. За сутки выписаны по выздоровлению 104 человека.