В школах Башкирии проходит спортивный праздник ко Дню здоровья

Школьники Башкирии проводят субботу в образовательных учреждениях, но не за партами, а на спортивном празднике. Его приурочили ко Дню здоровья.

День здоровья проводится в школах в рамках мероприятий, посвященных Году здоровья и активного долголетия, которым и был объявлен 2021 год. К участию в празднике пригласили школьников, обучающихся в 1-6 классах. Также участниками стали их родители.

Для детей проводятся общешкольные соревнования по хоккею в валенках. Организованы веселые старты, пункты сдачи норм ГТО, а также места для игр в футбол. Предусмотрены и творческие конкурсы.