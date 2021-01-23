В Башкирии проходит общереспубликанский субботник «Внимание, снег!»

Жители Башкирии вышли на общереспубликанский субботник под названием «Внимание, снег!». Акция призвана помочь коммунальным службам в уборке выпавшего снега.

В Уфе на уборку вышли не только горожане, но и сотрудники администрации, а также спортсмены и студенты. Присоединились к субботнику и воспитанники подростковых клубов Орджоникидзевского, Октябрьского, Калининского, Советского районов города, сообщает мэрия Уфы.

Уборка проходит с самого утра на территориях дворов, игровых площадках, пешеходных дорожках.

Напомним, что одну из аллей в Стерлитамаке сегодня вышел очищать мэр города Владимир Куликов совместно со своими заместителями. Глава городской администрации также обратился к местным жителям с просьбой выйти на улицы и присоединиться к уборке. По сообщению местной администрации, к субботнику присоединились и сотрудники городских предприятий.