В Башкирии проходит общереспубликанский субботник «Внимание, снег!»

Жители Башкирии вышли на общереспубликанский субботник под названием «Внимание, снег!». Акция призвана помочь коммунальным службам в уборке выпавшего снега.
В Уфе на уборку вышли не только горожане, но и сотрудники администрации, а также спортсмены и студенты. Присоединились к субботнику и воспитанники подростковых клубов Орджоникидзевского, Октябрьского, Калининского, Советского районов города, сообщает мэрия Уфы.
Уборка проходит с самого утра на территориях дворов, игровых площадках, пешеходных дорожках.
Напомним, что одну из аллей в Стерлитамаке сегодня вышел очищать мэр города Владимир Куликов совместно со своими заместителями. Глава городской администрации также обратился к местным жителям с просьбой выйти на улицы и присоединиться к уборке. По сообщению местной администрации, к субботнику присоединились и сотрудники городских предприятий.
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