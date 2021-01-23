Тик-токеры Башкирии отмечают День пирога

Тик-токеры Башкирии отмечают сегодня День пирога. Молодежный проект BashHypeHouse снял видео и показал подписчикам свои кулинарные шедевры.
В доме тик-токеров проживает 15 молодых жителей Башкирии. В конце прошлого года они прошли во второй этап проекта. Молодежь занимается развитием своих соцсетей.
Сегодня, 23 января, отмечается Всемирный день пирога. В этот день принято печь пироги и угощать друзей, коллег, приятелей.
В доме тик-токеров Башкирии тоже испекли свои мучные сладкие изделия. Ребята поделились рецептом и ждут ответных от подписчиков.