В Башкирии за три месяца установили новый ФАП

Буквально три месяца назад были начаты подготовительные работы, и уже сегодня учреждение принимает своих первых пациентов. ФАП соответствует всем стандартам и санитарным нормам, имеется электрическое отопление, горячая и холодная вода, водоотведение, пандус для маломобильных групп населения. Созданы все условия для оказания качественной первичной медико-санитарной помощи населению.

Пресс-служба Министерства здравоохранения РБ