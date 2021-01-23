В Башкирии за три месяца установили новый ФАП

В Башкирии начал работу еще одни фельдшерско-акушерский пункт. Его удалось установить и запустить за три месяца.
ФАП открыли в Туймазинском районе в деревне Покровка. В Минздраве РБ отметили, что пункт оснащен всем необходимым и современным оборудованием. Обновлен ФАП был в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение».
Новый фельдшерско-акушерский пункт будет обслуживать жителей Покровки, Дарвино и Таш-Кичу, так как до центральной районной больницы равно аж 17 километрам.
Фото: Пресс-служба Минздрава РБ