В Башкирии в ДТП с грузовиком погиб житель Татарстана

Накануне днем произошло страшное ДТП. Очередное столкновение легкового автомобиля и грузовика на трассе закончилось трагедией.

Главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов рассказал, что ДТП было совершено днем 22 января на 1294 километре трассы М-5 «Урал» в Туймазинском районе республики. Участники дорожно-транспортного происшествия являются жителями других регионов страны.