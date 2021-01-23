В Башкирии в ДТП с грузовиком погиб житель Татарстана

Накануне днем произошло страшное ДТП. Очередное столкновение легкового автомобиля и грузовика на трассе закончилось трагедией.

Фото №1 - В Башкирии в ДТП с грузовиком погиб житель Татарстана

Главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов рассказал, что ДТП было совершено днем 22 января на 1294 километре трассы М-5 «Урал» в Туймазинском районе республики. Участники дорожно-транспортного происшествия являются жителями других регионов страны.

За рулем Lada в момент ДТП находился 63-летний житель соседнего Татарстана, а грузовиком Skania, двигающим навстречу, управлял 53-летний житель Челябинской области. Столкновение оказалось очень сильным.

Удар был на столько сильный, что детали от «Лады» повредили попутную «Renault Sandero». В аварии погиб водитель отечественного автомобиля.

Динар Гильмутдинов, главный госавтоинспектор Башкирии

Видео: ГИБДД РБ

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