В Башкирии проходят тематические субботы для школьников

В Башкирии возобновили проведение тематических суббот для школьников. Об этом стало известное вчера, 22 января.

Учащиеся 1-6 классов сегодня занимаются спортивными соревнованиями в рамках Дня здоровья. А вот ученики 7-9 классов полностью заняты «Уроками профмастерства», проводимыми Министерством образования и науки и Центром опережающей профподготовки.

Во время этих уроков ученикам рассказывают о чемпионате WorldSkills Russia, презентуют направления профессиональных образовательных учреждений. Также школьников знакомят с проектом ранней профориентации школьников с 6 по 11 классы.

Кроме того, школьников вместе с их родителями пригласили принять участие во втором этапе – «Профи баттле». Игровой формат мероприятия будет состоять из нескольких раундов, в числе которых знакомство, творческие, танцевальные, музыкальные раунды и фотокарточка.