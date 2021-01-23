«Это за гранью понимания»: родительские комитеты Уфы осудили привлечение детей на шествия
Родители учеников общеобразовательных учреждений Уфы высказали
свое мнение по поводу присутствия детей на шествиях.
В России 23 января проходят несанкционированные митинги в поддержку
Алексея Навального. Ранее сообщалось, что в Башкирии массовых митингов не
отмечено. Однако, напомним, что к участию в этих несанкционированных митингах
через Тик-ток призывали участвовать и несовершеннолетних.
Мать одного из учеников уфимской школы Анастасия Штольп отметила,
что политика – это вообще недетское дело.
Считаю, что изначально неправильно средствами манипуляции пытаться
детей противопоставить властным структурам.
Это ни к чему хорошему не приведет. В этом случае нас будут сопровождать
бесконечные революции. Политика - это дело взрослых, состоявшихся людей.
Психику детей надо стараться защитить и сохранить, не подвергая опасности их
жизни, их будущее
Анастасия Штольп, родитель
Также своим мнением по этому поводу поделилась и Анастасия
Сосновская, чей ребенок учится в одной из школ Уфы.
Я абсолютно возмущена подобными попытками втянуть наших детей в
противозаконные акции, ни один родитель не причинит вред своему ребенку. Для
меня это за гранью понимания. Надо всеми способами защитить наших детей от
манипуляций.
Анастасия Сосновская, родитель
Напомним, что накануне Глава Башкирии Радий Хабиров также озвучил
свое видение этой ситуации.
В соцсети сидят мальчишки, девчонки 12-13 лет.
Мне кажется, преступно детей толкать на политические события, потому что это
дело взрослых людей. Вы представляете завтра ваши дети пойдут туда, а там, вы
же представляете, бывают и грязные истории, когда на митинг люди могут прийти
за деньги, часть может нарочно спровоцировать конфликты. Хотя часть, конечно,
придёт и искренне. И вот в эту толпу попадут дети!
Радий Хабиров, Глава РБ
Руководитель республики также призвал граждан
решать вопросы вместе, стремиться и находить общий язык путем диалога.