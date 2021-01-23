«Это за гранью понимания»: родительские комитеты Уфы осудили привлечение детей на шествия

В соцсети сидят мальчишки, девчонки 12-13 лет. Мне кажется, преступно детей толкать на политические события, потому что это дело взрослых людей. Вы представляете завтра ваши дети пойдут туда, а там, вы же представляете, бывают и грязные истории, когда на митинг люди могут прийти за деньги, часть может нарочно спровоцировать конфликты. Хотя часть, конечно, придёт и искренне. И вот в эту толпу попадут дети!

Радий Хабиров, Глава РБ