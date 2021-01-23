Житель Башкирии спас найденную на обочине неподвижную замерзающую собаку

Житель Башкирии во время пробежки нашел на обочине почти неподвижную замерзающую собаку. Мужчина не смог пройти мимо.

Житель п. Краснохолмский рассказал в соцсетях о находке. Тогда на улице было довольно прохладно – около -22 градусов. Собака лежала на обочине недалеко от поселка. Пес почти не шевелился.

Мужчина забрал собаку, а позже отвез к ветеринару. Врач выяснил, что собаке уже около 14-15 лет. В издании «ПроНефтекамск» отметили, что собака, судя по всему, всю жизнь првоела на цепи, но как-то оказалась на улице одна и без хозяев. У животного диагностировано отравление, отмечена высокая температура, потеря веса.

Когда мужчина принес собаку в поселок, там животное приютила бабушка. А видео уже разлетелось по интернету. Неравнодушные люди помогли собрать деньги на вольер для несчастного пса, позже «дом» доставили к нынешнему месту пребывания собаки.