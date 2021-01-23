«Ответственность несут родители»: член ОП РБ высказалась о детях на митингах в Башкирии

Переполняемые максимализмом и гормонами они готовы свернуть горы и загубить свою жизнь. Важно помнить, что в возрасте до 18 лет ответственность за деяния подростка несут родители или опекуны. Исключением могут быть случаи эмансипации - признания ребёнка совершеннолетним до наступления 18 лет (к примеру, если ребёнок женился/вышел замуж, он считается совершеннолетним).

Диана Фарахова, член ОП РБ