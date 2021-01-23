«Ответственность несут родители»: член ОП РБ высказалась о детях на митингах в Башкирии

В России 23 января проходят несогласованные митинги в поддержку Алексея Навального. В Башкирии также состоялось несколько таких сборов.

Фото №1 - «Ответственность несут родители»: член ОП РБ высказалась о детях на митингах в Башкирии

Ранее в социальных сетях стали распространяться видео с призывом выйти на несанкционированные митинги.  Видеозаписи пересылались в большинстве своем именно среди юного поколения: детей и подростков.

Свое мнение по этому поводу озвучила член Общественной палаты республики Диана Фарахова. Она убеждена, что у детей есть своя точка зрения, но они все-таки дети.

Переполняемые максимализмом и гормонами они готовы свернуть горы и загубить свою жизнь. Важно помнить, что в возрасте до 18 лет ответственность за деяния подростка несут родители или опекуны. Исключением могут быть случаи эмансипации - признания ребёнка совершеннолетним до наступления 18 лет (к примеру, если ребёнок женился/вышел замуж, он считается совершеннолетним).

Диана Фарахова, член ОП РБ

Фото: интернет 

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