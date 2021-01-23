«Ответственность несут родители»: член ОП РБ высказалась о детях на митингах в Башкирии

В России 23 января проходят несогласованные митинги в поддержку Алексея Навального. В Башкирии также состоялось несколько таких сборов.
Ранее в социальных сетях стали распространяться видео с призывом выйти на несанкционированные митинги. Видеозаписи пересылались в большинстве своем именно среди юного поколения: детей и подростков.
Свое мнение по этому поводу озвучила член Общественной палаты республики Диана Фарахова. Она убеждена, что у детей есть своя точка зрения, но они все-таки дети.
Фото: интернет