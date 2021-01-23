Святослав Дрейман выразил негативное мнение по поводу протестов в Башкирии

Я считаю, что вместо того, чтобы в период пандемии участвовать в несанкционированных массовых мероприятиях, лучше провести время с семьей или заняться спортом. Это принесёт намного больше пользы. Вербовать детей это преступно и подло. И этот «берлинский пациент» должен был выступить с резкой критикой этих действий, но, к сожалению, высказался в поддержку этих провокаций и агитаций, может потому что его дети находятся за границей.

Святослав Дрейман, член ОП РБ