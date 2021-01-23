Святослав Дрейман выразил негативное мнение по поводу протестов в Башкирии

Член Общественной палаты Башкирии Святослав Дрейман высказал резко негативное мнение о сегодняшних митингах. Они состоялись не только в Башкирии, но и по всей России.

Фото №1 - Святослав Дрейман выразил негативное мнение по поводу протестов в Башкирии

Несанкционированные митинги, анонсируемые среди молодежи и детей в соцсетях, прошли в республике. Святослав Дрейман убежден, что люди сегодня должны идти по пути развития гражданского общества, а при возникновении проблем или каких-либо вопросов пользоваться уже предусмотренным алгоритмом для их разрешения.

Если ситуация экстраординарная, то в этом случае есть такие органы, как, например, СПЧ и Общественная палата. В прошедшие дни я стал свидетелем того, как последователи этого недоблогера использовали в своих грязных инсинуациях социальные сети и вербовали подростков и детей. Я негативно отношусь к подобным проявлениям в нашем обществе.

Святослав Дрейман, член ОП РБ

Также он заявил, что общество в Башкирии давно старается решать возникающие проблемы законными способами.

Я считаю, что вместо того, чтобы в период пандемии участвовать в несанкционированных массовых мероприятиях, лучше провести время с семьей или заняться спортом. Это принесёт намного больше пользы. Вербовать детей это преступно и подло. И этот «берлинский пациент» должен был выступить с резкой критикой этих действий, но, к сожалению, высказался в поддержку этих провокаций и агитаций, может потому что его дети находятся за границей.

Святослав Дрейман, член ОП РБ

Фото: интернет

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