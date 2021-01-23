Святослав Дрейман выразил негативное мнение по поводу протестов в Башкирии

Член Общественной палаты Башкирии Святослав Дрейман высказал резко негативное мнение о сегодняшних митингах. Они состоялись не только в Башкирии, но и по всей России.
Несанкционированные митинги, анонсируемые среди молодежи и детей в соцсетях, прошли в республике. Святослав Дрейман убежден, что люди сегодня должны идти по пути развития гражданского общества, а при возникновении проблем или каких-либо вопросов пользоваться уже предусмотренным алгоритмом для их разрешения.
Также он заявил, что общество в Башкирии давно старается решать возникающие проблемы законными способами.
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