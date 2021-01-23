«Много просто любопытных»: Олег Ротов о митинге в Уфе

Член Общественной палаты Башкирии Олег Ротов рассказал о своих наблюдениях за митингующими в Уфе. По его словам, на шествии было довольно много людей, которые пришли из любопытства.
Как мы уже сообщали, в Башкирии сегодня, 23 января, как и по всей стране, прошли митинги в поддержку Алексея Навального. Но в республике ситуация осталась спокойной. Острых конфликтов не возникло.
Но еще на днях социальные сети, популярные среди детей и подростков, пестрили агитационными видеороликами, приглашающими на несанкционированные митинги. Олег Ротов считает, что раньше молодежь находила самовыражение в музыке, искусстве, то сегодня примером для подражания становятся политические идеи.
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