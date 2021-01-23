«Много просто любопытных»: Олег Ротов о митинге в Уфе

Член Общественной палаты Башкирии Олег Ротов рассказал о своих наблюдениях за митингующими в Уфе. По его словам, на шествии было довольно много людей, которые пришли из любопытства.

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Как мы уже сообщали, в Башкирии сегодня, 23 января, как и по всей стране, прошли митинги в поддержку Алексея Навального. Но в республике ситуация осталась спокойной. Острых конфликтов не возникло.

Но еще на днях социальные сети, популярные среди детей и подростков, пестрили агитационными видеороликами, приглашающими на несанкционированные митинги. Олег Ротов считает, что раньше молодежь находила самовыражение в музыке, искусстве, то сегодня примером для подражания становятся политические идеи.

В современной реальности, с развитием современных информационных и коммуникационных технологий стремление молодежи к самоопределению используется против их же самих, их родных, государства. Наблюдаю за процессом в Уфе. Долгие карантинные ограничения способствовали, можно даже сказать, стимулировали выход молодежи на улицу. Возраст участников 20-30 лет. Молодых людей гораздо больше, чем девушек. Мало кто из участвующих на сегодняшнем шествии может внятно объяснить для чего он здесь! Много просто любопытных, которые хотят посмотреть, что же будет дальше! Отмечу слаженную работу правоохранительных органов.

Олег Ротов, член ОП РБ

Фото: интернет

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