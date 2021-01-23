«Много просто любопытных»: Олег Ротов о митинге в Уфе

В современной реальности, с развитием современных информационных и коммуникационных технологий стремление молодежи к самоопределению используется против их же самих, их родных, государства. Наблюдаю за процессом в Уфе. Долгие карантинные ограничения способствовали, можно даже сказать, стимулировали выход молодежи на улицу. Возраст участников 20-30 лет. Молодых людей гораздо больше, чем девушек. Мало кто из участвующих на сегодняшнем шествии может внятно объяснить для чего он здесь! Много просто любопытных, которые хотят посмотреть, что же будет дальше! Отмечу слаженную работу правоохранительных органов.

Олег Ротов, член ОП РБ