Глава Минобрнауки РБ рассказал, как пройдет ЕГЭ в Башкирии в 2021 году

Вчера, 22 января, министр образования и науки Башкирии Айбулат Хажин провел общереспубликанское родительское собрание. Во время трансляции министр рассказал, как в этом году в Башкирии пройдет ЕГЭ.

По славам Айбулата Хажина, основной этап Единого госэкзамена запланирован на период с 31 мая и до конца июня. Итоговое сочинение для выпускников 11 класса состоится уже 1 апреля. Но также весноцй школьникам предстоит написать еще одну контрольную. Ее выпускники могут выбрать сами.

Базовая сдача ЕГЭ по математике в 2021 году не состоится по причине отмены. Профильная математика будет сдаваться только теми, кому этот предмет необходим для дальнейшего поступления в высшее учебное заведение.