Радий Хабиров рассказал о своей радости

Глава Башкирии Радий Хабиров поделился своей радостью. Видеозапись
руководитель республики выложил в соцсетях.
На видео Радий Хабиров держит в руках колбу с нефтью. Настоящей.
Но Глава Башкирии отметил, что эту нефть отличает от других то, что ее добыла
компания «Башнефть». С ее представителями сегодня встретился Радий Хабиров.
Что именно обсуждалось на встрече? Экономика республики, которой
может дать толчок нефтяная компания благодаря разработкам месторождений.
«Башнефть» – огромная компания, и она
разрабатывает большие месторождения. Но ведь есть малые месторождения, где
довольно большое количество нефти. И это в совокупности может дать
дополнительный приток нашей экономике. При этом мы отчетливо понимаем, что это
очень сложный технологический процесс. Но он по силам нашим компаниям. И вот
эта колба у меня на столе теперь будет стоять. Как символ этой, первой ласточки
по созданию в нашей республике сети малых нефтяных компаний. P.S. Сижу,
радуюсь, честно говоря.