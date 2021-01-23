Радий Хабиров рассказал о своей радости

«Башнефть» – огромная компания, и она разрабатывает большие месторождения. Но ведь есть малые месторождения, где довольно большое количество нефти. И это в совокупности может дать дополнительный приток нашей экономике. При этом мы отчетливо понимаем, что это очень сложный технологический процесс. Но он по силам нашим компаниям. И вот эта колба у меня на столе теперь будет стоять. Как символ этой, первой ласточки по созданию в нашей республике сети малых нефтяных компаний. P.S. Сижу, радуюсь, честно говоря.

Радий Хабиров, Глава РБ