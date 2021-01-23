В Башкирии прогнозируют сильное потепление

Гидрометцентр Башкирии прогнозирует резкое потепление уже на следующей неделе. Температура воздуха начнет подниматься завтра, 24 января, и продержится примерно на одном уровне следующие несколько дней.

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По данным Гидрометцентра Башкирии, в начале следующей недели, то есть с 25 января, в республике ожидается теплая погода с температурой воздуха, превышающей норму на 12-14 градусов.

Атмосферный фронт, смещающийся с запада, принесет на Южный Урал теплые и влажные атлантические воздушные массы. Температура воздуха в воскресенье днем резко повысится до 0,-5°. Смена воздушных масс существенно ухудшит погодные условия – ожидается снег, переходящий в мокрый снег, дождь со снегом различной интенсивности, местами метель при усилении ветра до 17 м/с, гололед, налипание мокрого снега на провода и деревья.

Пресс-служба Гидрометцентра Башкирии

Особенно внимательными, учитывая неожиданные погодные условия, стоит быть автомобилистам. На дорогах ожидаются снежные заносы, накат и гололедица, что может спровоцировать ДТП при неосторожности.

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