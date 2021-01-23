В Башкирии прогнозируют сильное потепление

Атмосферный фронт, смещающийся с запада, принесет на Южный Урал теплые и влажные атлантические воздушные массы. Температура воздуха в воскресенье днем резко повысится до 0,-5°. Смена воздушных масс существенно ухудшит погодные условия – ожидается снег, переходящий в мокрый снег, дождь со снегом различной интенсивности, местами метель при усилении ветра до 17 м/с, гололед, налипание мокрого снега на провода и деревья.

Пресс-служба Гидрометцентра Башкирии