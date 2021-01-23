В Уфе прошел несогласованный митинг в поддержку Навального

Участники шествия сегодня проследовали от ГКЗ «Башкортостан» до площади имени Салавата Юлаева. Среди них наблюдались и несовершеннолетние.
Ближе к двум часам дня по уфимскому времени у здания ГКЗ «Башкортостан» начали собираться люди. Этой акции предшествовала большая кампания в социальных сетях, и прежде всего она была направлена на детей и подростков, потому что активно был использован популярный среди несовершеннолетних TikTok.
В таком возрасте они особо не интересуются политикой. На улицу вышли из любопытства, говорят те, кому еще нет и 14. На вопрос, откуда узнали об акции, отвечают: в социальных сетях.
Подобные технологии призыва несовершеннолетних к участию в несанкционированных шествиях осудило родительское сообщество. Еще вчера их дети смеялись над шуточными роликами в TikTok, а сегодня массово получили там призыв участвовать в беспорядках.
По мнению родителей, общество столкнулось с технологией воздействия на неокрепшие умы. Такая ситуация беспокоит и главу республики. Накануне на заседании Общественной палаты Радий Хабиров высказался по поводу организации предстоящего митинга.
Как показывает практика, на митинги часть людей может прийти за деньги, а кто-то и вовсе ради провокации. Самое страшное, что в эту толпу попадают дети, у которых еще не сформирована психика. И тут родителям необходимо быть начеку. Ведь только мамы и папы несут ответственность за жизнь и здоровье своих чад. Агитаторы в случае беды вряд ли понесут какую-либо ответственность.