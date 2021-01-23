В Уфе прошел несогласованный митинг в поддержку Навального

Участники шествия сегодня проследовали от ГКЗ «Башкортостан» до площади имени Салавата Юлаева. Среди них наблюдались и несовершеннолетние.

Ближе к двум часам дня по уфимскому времени у здания ГКЗ «Башкортостан» начали собираться люди. Этой акции предшествовала большая кампания в социальных сетях, и прежде всего она была направлена на детей и подростков, потому что активно был использован популярный среди несовершеннолетних TikTok.

В таком возрасте они особо не интересуются политикой. На улицу вышли из любопытства, говорят те, кому еще нет и 14. На вопрос, откуда узнали об акции, отвечают: в социальных сетях.

Ну как, интернет, я же все-таки сижу в интернете, вижу, что там пишут, что говорят. Вот просто пришел посмотреть. Малолетний

Подобные технологии призыва несовершеннолетних к участию в несанкционированных шествиях осудило родительское сообщество. Еще вчера их дети смеялись над шуточными роликами в TikTok, а сегодня массово получили там призыв участвовать в беспорядках.

У них мнение свое еще не сформировалось, и если в это их замешивать, они могут не по правильному пути пойти. Ильшат Алмаев, родитель

Я абсолютно возмущена подобными попытками втянуть наших детей в противозаконные акции, ни один родитель не причинит вред своему ребенку. Для меня это за гранью понимания. Надо всеми способами защитить наших детей от манипуляций. Анастасия Сосновская, родитель

По мнению родителей, общество столкнулось с технологией воздействия на неокрепшие умы. Такая ситуация беспокоит и главу республики. Накануне на заседании Общественной палаты Радий Хабиров высказался по поводу организации предстоящего митинга.

Я не понимаю, вот сидят мальчишки, девчонки, 12-13 лет, мне кажется, во-первых, это преступно с человеческой точки зрения – детей толкать на политические события, которые вообще-то дело взрослых людей. Вот это очень преступно, на мой взгляд. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан