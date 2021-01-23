В Уфе главы администраций обсудили с жителями вопросы ЖКХ

Чаще всего спрашивают именно в разнице показаниях, и почему у некоторых показания разнятся и оплата почти в три раза выше бывает. У некоторых есть даже такие факты поквартирно. Но в основном, конечно, по домам мы понимаем, что средний показатель, но у некоторых квартир прям зашкаливают объёмы. Надо посмотреть и начисления. Плюс, конечно, вопрос к тарифообразованию. Откуда взялся тариф и что он в себя включает.

Айдар Базгудинов, глава администрации Дёмского района г. Уфы