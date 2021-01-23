В Уфе главы администраций обсудили с жителями вопросы ЖКХ

Высокие тарифы и отсутствие капитального ремонта. В Уфе чиновники провели собрания с жителями районов. Встречи накануне анонсировал руководитель республики. Главы администраций, ресурсники и представители управляющих компаний ответили на вопросы, касающиеся платежей за отопление. Что волнует людей и как власти собираются решать «горячие» проблемы?
Самый горячий вопрос этой зимы – отопление. Волнуют людей не только тарифы. Перетопы вызывают бурное недовольство жителей республики. Накануне Радий Хабиров поручил главам администраций провести на местах собрания, чтобы ответить на накопившиеся вопросы людей.
А вот на каких условиях будут производиться перерасчёты, обсуждали сегодня. Одно из главных требований МУП УИС – отсутствие задолженности. Но, оказалось, волнуют людей не только платежи.
Местные власти обещали разобраться с этой проблемой. Трещины в рамах, неплотно закрывающиеся подъездные двери. Вместо того чтобы прогревать дом, жители греют воздух на улице. Кстати, отсутствие капитального ремонта может стать одной из причин большого расхода тепла и высоких показателей счетчиков.
Вопросов к тарифу действительно много. Как и недовольства.
Чем выше этаж, тем больше градус. Это ещё одна проблема, с которой столкнулись жители многоквартирных домов. Решение этого вопроса требует индивидуального подхода к каждому дому, говорят представители администрации.
Что касается платежек БашРТС, глава республики попросил жителей подождать до 26 января. Радий Хабиров планирует обсудить этот вопрос в Москве. Также руководитель региона поручил региональной Общественной палате взять вопрос начислений за услуги ЖКХ на особый контроль.