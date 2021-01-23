В Уфе главы администраций обсудили с жителями вопросы ЖКХ

Высокие тарифы и отсутствие капитального ремонта. В Уфе чиновники провели собрания с жителями районов. Встречи накануне анонсировал руководитель республики. Главы администраций, ресурсники и представители управляющих компаний ответили на вопросы, касающиеся платежей за отопление. Что волнует людей и как власти собираются решать «горячие» проблемы?

Самый горячий вопрос этой зимы – отопление. Волнуют людей не только тарифы. Перетопы вызывают бурное недовольство жителей республики. Накануне Радий Хабиров поручил главам администраций провести на местах собрания, чтобы ответить на накопившиеся вопросы людей. 

Завтра в каждом из семи районов Уфы проведут главы муниципалитетов встречи с жителями и представителями МУП УИС. Где первым, что будет доведено до них, что выше 42% – перерасчёт.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

А вот на каких условиях будут производиться перерасчёты, обсуждали сегодня. Одно из главных требований МУП УИС – отсутствие задолженности. Но, оказалось, волнуют людей не только платежи.

Фото №1 - В Уфе главы администраций обсудили с жителями вопросы ЖКХ

Моя причина, почему я сюда пришла, очень прошу, чтобы в нашем доме сделали капитальный ремонт. В 17-м году мы уже собрали подписи, нас утвердили, но в связи с коронавирусом все сдвинулось. У нас капремонт уже 50-60 лет не сделан.

Ансира Валимхаметова, жительница дома №15 по ул. Дагестанской

Местные власти обещали разобраться с этой проблемой. Трещины в рамах, неплотно закрывающиеся подъездные двери. Вместо того чтобы прогревать дом, жители греют воздух на улице. Кстати, отсутствие капитального ремонта может стать одной из причин большого расхода тепла и высоких показателей счетчиков.

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Чаще всего спрашивают именно в разнице показаниях, и почему у некоторых показания разнятся и оплата почти в три раза выше бывает. У некоторых есть даже такие факты поквартирно. Но в основном, конечно, по домам мы понимаем, что средний показатель, но у некоторых квартир прям зашкаливают объёмы. Надо посмотреть и начисления. Плюс, конечно, вопрос к тарифообразованию. Откуда взялся тариф и что он в себя включает.

Айдар Базгудинов, глава администрации Дёмского района г. Уфы

Вопросов к тарифу действительно много. Как и недовольства.

Ну, естественно, не устраивает нас тариф. Лично я считаю, что тариф завышен. Тариф по отоплению завышен, он не обоснован.

Владимир Тертерян, председатель совета дома №21 по ул. Дагестанской

Тариф высоковат. Все говорят об этом, что тариф на самом деле высокий.

Гульшат Насенник, председатель совета дома №21 по ул. Гагарина

Чем выше этаж, тем больше градус. Это ещё одна проблема, с которой столкнулись жители многоквартирных домов. Решение этого вопроса требует индивидуального подхода к каждому дому, говорят представители администрации.

Там есть технические особенности, которые надо регулировать. Но есть система теплоснабжения дома. Вот в ней надо разбираться. Да, действительно, где верхний и где нижний этаж, розлив по отоплению есть.

Сергей Плотников, глава администрации Октябрьского района г. Уфы

Что касается платежек БашРТС, глава республики попросил жителей подождать до 26 января. Радий Хабиров планирует обсудить этот вопрос в Москве. Также руководитель региона поручил региональной Общественной палате взять вопрос начислений за услуги ЖКХ на особый контроль.

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