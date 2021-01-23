В Уфе показали, как ремонтируют путепровод на Заки Валиди

В круглосуточном режиме. На проспекте Салавата Юлаева в Уфе продолжаются работы по демонтажу балок перекрытия путепровода. Сегодня ночью рабочие полностью разобрали часть эстакады.
Ровно в полночь рабочие устанавливают заграждения, чтобы полностью перекрыть движение по проспекту Салавата Юлаева на пересечении с улицей Заки Валиди. Ограничение действует как на въезд, так и на выезд из города. Причина в демонтаже балок путепровода.
Перекрывать этот участок начали ещё 21 января. За это время рабочие демонтировали 15 балок из 20. Помогает в этом спецтехника грузоподъемностью 160 тонн, которую редко встретишь на улицах города.
Прежде чем этот кран поднимет железобетонный пролет, экскаваторщик с ювелирной точностью вырубает деформационные швы эстакады, находясь при этом на почти разобранной конструкции. Металлический каркас разрезается вручную.
Параллельно бурятся скважины для новых опор с погружением в них свайных каркасов и бетонированием. После завершения работы расстояние между ними будет гораздо больше.
По ночам объехать закрытый участок при движении на въезд в город можно по подъему на улицу Сочинскую и съезду с нее на проспект Салавата Юлаева. При движении на выезд – поднимаясь на улицу Заки Валиди и спускаясь с нее по съезду на Бельский мост. Водители к непростой на первый взгляд схеме движения уже привыкли. Саму реконструкцию многие тоже считают обоснованной.
После завершения подготовительных работ кран приступает к снятию 50-тонной балки. Процесс не быстрый, ошибки здесь недопустимы. Спустя 10-15 минут один пролёт опускают на специальную фуру, которая отвезет тяжелую конструкцию на утилизацию.
Демонтаж балок завершат до конца января. И чтобы не создавать ещё больше пробок, проспект Салавата Юлаева на данном участке перекрывают с полуночи до 5 часов утра. Строительно-монтажные работы на самом путепроводе закончат во втором полугодии текущего года. И после открытия новой эстакады она станет не только длиннее, но и шире – шестиполосной вместо четырех.