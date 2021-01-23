В Уфе показали, как ремонтируют путепровод на Заки Валиди

В круглосуточном режиме. На проспекте Салавата Юлаева в Уфе продолжаются работы по демонтажу балок перекрытия путепровода. Сегодня ночью рабочие полностью разобрали часть эстакады.

Ровно в полночь рабочие устанавливают заграждения, чтобы полностью перекрыть движение по проспекту Салавата Юлаева на пересечении с улицей Заки Валиди. Ограничение действует как на въезд, так и на выезд из города. Причина в демонтаже балок путепровода.

Перекрывать этот участок начали ещё 21 января. За это время рабочие демонтировали 15 балок из 20. Помогает в этом спецтехника грузоподъемностью 160 тонн, которую редко встретишь на улицах города.

Будем демонтировать балки железобетонные. Вес каждой балки – 50 тонн. Грузоподъемность крана достаточна, даже с запасом. Аркадий Шапеев, машинист автокрана

Прежде чем этот кран поднимет железобетонный пролет, экскаваторщик с ювелирной точностью вырубает деформационные швы эстакады, находясь при этом на почти разобранной конструкции. Металлический каркас разрезается вручную.

Балки длинной 24 погонных метра. В пролете два и три. Балковозы тоже позади меня стоят. Сегодня планируем балки в пролете 2 и 3 уже демонтировать. Раиль Мулюков, начальник участка

Параллельно бурятся скважины для новых опор с погружением в них свайных каркасов и бетонированием. После завершения работы расстояние между ними будет гораздо больше.

Данный путепровод был двухпролетный. 24-24. Следующий новый путепровод будет 24-33 метра. Отсюда у нас происходит увеличение проезжей части. Это связано с тем, что мы строим Воровский мост. Андрей Исаев, заместитель начальника отдела капитального строительства администрации г. Уфы

По ночам объехать закрытый участок при движении на въезд в город можно по подъему на улицу Сочинскую и съезду с нее на проспект Салавата Юлаева. При движении на выезд – поднимаясь на улицу Заки Валиди и спускаясь с нее по съезду на Бельский мост. Водители к непростой на первый взгляд схеме движения уже привыкли. Саму реконструкцию многие тоже считают обоснованной.

Считаю, что нужна, но нужно делать всё гораздо быстрее. В процессе, когда они сделают, хочется видеть, чтобы на данном участке были минимальные пробки. Движение организовано понятно, знаки, светофоры новые. Всё логично. Михаил Юсупов, житель г. Уфы

После завершения подготовительных работ кран приступает к снятию 50-тонной балки. Процесс не быстрый, ошибки здесь недопустимы. Спустя 10-15 минут один пролёт опускают на специальную фуру, которая отвезет тяжелую конструкцию на утилизацию.