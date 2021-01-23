В селе Башкирии прошел «Зимний сабантуй»

За здоровый образ жизни вместе. В Ермекеевском районе прошел «Зимний сабантуй». Соревнования собрали и взрослых, и детей. Село Старотураево стало победителем на муниципальном этапе конкурса «Трезвое село» и вышло в республиканский финал. И у сельчан есть все шансы войти в число призеров.

Весело и с криками стартуют мамы вместе с детьми на тюбингах. Борьба за победу идет буквально у финишной черты. А в это время две команды детей соревнуются на скорость в передаче мяча. Большой праздник под названием «Зимний сабантуй» в Старотураево собрал почти все село – от мала до велика.

Старотураево вышло на республиканский этап конкурса «Трезвое село». И по этому случаю здесь прошел праздник, посвященный здоровому образу жизни. Сельчане уверены: в этом вопросе главное – желание. Даже еловые шишки можно приспособить под спортивные снаряды.

На торжественном открытии местный глава крестьянско-фермерского хозяйства Раиль Латыпов подарил школе 5 комплектов лыж, чтобы больше детей занимались спортом.

Больше удовольствия получаю, если увижу ребят, катающихся на лыжах. Хочу, конечно, чтобы молодежь вела трезвый образ жизни. Алкоголь всегда мешает. Раиль Латыпов, глава крестьянско-фермерского хозяйства

Поклонников лыж в селе немало. Катаются и дети, и пенсионеры. Кстати, местные школьники приносят в копилку и награды на районном уровне.

А вот женщины организовали в селе клуб поклонников скандинавской ходьбы. Начинали с 1 км в день, теперь преодолевают по 5 км за раз.

Старотураево у нас победитель, поощрили денежной премией в 400 тысяч рублей. На эти деньги идет ремонт пожарного депо. Равиль Арсланов, заместитель главы администрации Ермекеевского района