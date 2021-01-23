В Уфе прошёл благотворительный концерт в поддержку бездомных животных

Волонтёры совместно с музыкантами организовали мероприятие в «Арт-квадрате», чтобы собрать деньги на лечение и содержание собак и кошек.

К повышенному вниманию к своей персоне Дуся ещё только привыкает. Здесь она в почётной роли – представитель «Пёсокафе». Спокойная, ласковая и отлично ладит с детьми. Последнее, кстати, с учётом её прошлого неудивительно.

Она раньше жила на детской площадке, с ней играли дети. Но взрослые решили, что это опасно, и вызвали отлов. Волонтеры ее спасли, она попала к нам и теперь ищет дом. Если человек ответственный, мы готовы отдать, а на время, как игрушку, мы не отдадим. Жанна Исаева, владелица «Пёсокафе»

Сейчас Дуся и сотни других животных нуждаются в доме и помощи. Спасая их жизни, волонтёры тратят большие деньги. Активисты решили собрать средства с помощью творчества. Кинули клич, и на него отозвались десятки уфимских музыкантов.

Также волонтёры знакомили гостей с животными, которые ищут дом. Эти фотографии – лишь малая часть тех, кто ждёт хозяев.

У меня сейчас в группе минус 11 тысяч рублей, то есть я уже свои деньги потратила. Когда не хватает пожертвований, приходится свои средства тратить, постоянно траты на передержку, от этого никуда не деться. Эльза Зиннурова, организатор благотворительного концерта