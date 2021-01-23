В Уфе прошёл благотворительный концерт в поддержку бездомных животных

Волонтёры совместно с музыкантами организовали мероприятие в «Арт-квадрате», чтобы собрать деньги на лечение и содержание собак и кошек.
К повышенному вниманию к своей персоне Дуся ещё только привыкает. Здесь она в почётной роли – представитель «Пёсокафе». Спокойная, ласковая и отлично ладит с детьми. Последнее, кстати, с учётом её прошлого неудивительно.
Сейчас Дуся и сотни других животных нуждаются в доме и помощи. Спасая их жизни, волонтёры тратят большие деньги. Активисты решили собрать средства с помощью творчества. Кинули клич, и на него отозвались десятки уфимских музыкантов.
Также волонтёры знакомили гостей с животными, которые ищут дом. Эти фотографии – лишь малая часть тех, кто ждёт хозяев.
Поддержать животных и волонтёров можно, перечислив деньги по указанным ниже номерам. Все собранные средства пойдут на кастрацию или стерилизацию, прививки, лечение, корм, оплату передержки, пока животному не найдут дом. В инстаграм-аккаунте также выкладываются отчёты и истории о подопечных группы.