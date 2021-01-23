Семен Елистратов победил на дистанции 1500 м на чемпионате Европы

Башкирский спортсмен Семен Елистратов победил на дистанции 1500 метров на чемпионате Европы по шорт-треку. Чемпионат Европы проходит в Польше.
Длинную дистанцию спортсмену удалось преодолеть всего лишь за 2 мину 18 секунд. Сам Семён Елистратов воспитанник башкирской школы и уже несколько лет является лидером сборной России.
К 30 года Семён Елистратов обладает большим списком успехов и побед: заслуженный мастер спорта России по шорт-треку, олимпийский чемпион 2014 года в эстафете, бронзовый призёр Олимпийских игр 2018 года на дистанции 1500 метров, победитель и призёр чемпионатов мира, многократный чемпион Европы, обладатель Кубка мира на дистанции 1000 метров.
Глава Башкирии отметил успехи спортсмена и поздравил Семёна с победой.
Второе место занял еще один россиянин – Денис Айрапетян. Третьим стал нидерландец Шинки Кнегт.
А вот башкирские биатлонисты стали призёрами этапа кубка мира. Сборная России в составе Матвея Елисеева, Александра Логинова, а также воспитанников башкирского биатлона Антона Бабикова и Эдуарда Латыпова завоевала бронзу в эстафете в итальянском Антхольце.