Семен Елистратов победил на дистанции 1500 м на чемпионате Европы

Башкирский спортсмен Семен Елистратов победил на дистанции 1500 метров на чемпионате Европы по шорт-треку. Чемпионат Европы проходит в Польше.

Длинную дистанцию спортсмену удалось преодолеть всего лишь за 2 мину 18 секунд. Сам Семён Елистратов воспитанник башкирской школы и уже несколько лет является лидером сборной России.

К 30 года Семён Елистратов обладает большим списком успехов и побед: заслуженный мастер спорта России по шорт-треку, олимпийский чемпион 2014 года в эстафете, бронзовый призёр Олимпийских игр 2018 года на дистанции 1500 метров, победитель и призёр чемпионатов мира, многократный чемпион Европы, обладатель Кубка мира на дистанции 1000 метров.