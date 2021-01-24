В Башкирии водитель сбил пешехода, который уже лежал на дороге

Очередная авария зафиксирована в Гафурийском районе. Именно там насмерть сбили пешехода. Инцидент произошёл накануне, 23 января, на 22 км автодороги Толбазы-Красноусольский.

Известно, что 48-летний местный житель за рулём «Тайота Ланд Крузер» совершил наезд на пешехода, личность которого предстоит установить. На вид погибшему 50-55 лет. По словам виновника ДТП, пешеход уже лежал на дороге.

В общей сложности в субботу 23 января на дорогах республики произошло 8 аварий, в которых один человек погиб, а 7 – пострадали.