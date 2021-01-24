Жителям России рассказали, кому пока не рекомендуется делать прививку от коронавируса

Татьяна Голикова, вице-премьер правительства России, рассказала, кому пока не рекомендуется делать прививку от коронавируса. Об этом она сообщила в интервью «Вести.Ru».

Вакцинироваться от коронавируса пока не рекомендуется тем, кто только переболел COVID-19. Вторичные, повторные случаи заболевания единичны. К тому же, по словам экспертов, различий между антителами, которые вырабатываются после болезни и после прививки, нет.