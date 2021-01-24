В Башкирии на личной машине пропал мужчина

В Салавате ведутся поиски 32-летнего Ильдара Исмагилова. Об этом сообщают волонтёры поисково-спасательного отряда «Отклик».
Волонтёры сообщают, что мужчина пропал 23 января. Он выехал из дома на своём автомобиле «Лада Калина» и обратно не вернулся.
Машина пропавшего оранжевого цвета, на капоте двуглавый орёл, номер авто – С431НУ102.
Приметы самого пропавшего: рост примерно 195 см, лысый, телосложение плотное, глаза голубые. В день пропажи был одет в тёмно-синюю вязаную шапку, темно-синий пуховик до колена, белую вязаную кофту, спортивное трико черного цвета и коричневые кроссовки.
Всех, кто владеет какой-либо информацией о пропавшем, просят позвонить по номерам: 8 987 10 60 601 или 02.