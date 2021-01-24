В Башкирию придёт плюсовая температура

Башгидромет сообщил, что на республику надвигается потепление. В ближайшие три дня в Башкирии будет плюсовая температура.

Так, сегодня, 24 января, будет облачно, ожидается снег, переходящий в мокрый, местами метель, гололёд, налипание мокрого снега на провода и деревья. На дорогах могут быть снежные заносы, накат и гололедица. Температура воздуха днём повысится до 0, -5°С.

В понедельник,25 января, ожидается облачная погода с прояснениями. Могут быть осадки в виде снега и дождя, гололёд. На дорогах сохранится гололедица и снежные накаты. Температура ночью 0, -5°С, а при прояснениях -10°С. Днём повысится до +2, -3°С.