В России коронавирусом болеют 518 тысяч человек

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией озвучил новые данные по заболевшим в России. На сайте стопкоронавирус.рф каждый день публикуется официальная статистика по зараженным.

По состоянию на 24 января, в России коронавирус выявили у 3 719 400 человек. За сутки этот показатель увеличился на 21 127 пациентов. Одновременно болеют 518 178 человек.