В Башкирии пьяный парень угнал машину, чтобы доехать до дома

В полицию Белебея обратился 51-летний местный житель. Мужчина заявил, что его автомобиль угнал неизвестный. Свой ВАЗ-21099 он оставил у кафе буквально на минуту.

Как сообщает пресс-служба МВД по РБ, мужчина зашёл в кафе, чтобы проводить свою жену на ночную смену. А когда вышел на улицу, автомобиля уже не было. Уже через два часа на след угонщика удалось выйти.

Злоумышленником оказался 26-летний местный житель. Машина была найдена у его дома. Оказалось, что парень возвращался от своих знакомых в состоянии алкогольного опьянения. Наткнувшись на пустую машину, он дёрнул дверцу, которая тут же открылась. Парень решил, что это такси, но сам сел за руль и уехал домой.