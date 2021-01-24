Стали известны подробности смерти женщины на турбазе в Башкирии

На базе отдыха в Туймазинском районе погибла женщина. Она скатилась с самодельной канатной дороги и врезалась в дерево. Подробности произошедшего сообщает пресс-служба СК РФ по РБ.

Фото №1 - Стали известны подробности смерти женщины на турбазе в Башкирии

Известно, что трагедия произошла в декабре 2020 года. 46-летняя женщина скатывалась с самодельной канатной дороги в лесополосе и врезалась в дерево. Несчастная получила тяжёлые травмы, которые оказались несовместимы с жизнью. Врачи оказали пострадавшей помощь, женщина была госпитализирована, однако скончалась через три дня.

Было возбуждено уголовное дело. Следователи проводят проверку произошедшего.

В настоящее время следователями совместно с сотрудниками полиции проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия, допрашиваются очевидцы, руководство и работники базы отдыха, сама канатная дорога изъята для проведения судебной экспертизы с целью установления ее соответствия предъявляемым законом требованиям. В ходе расследования действиям руководства и работников, ответственных за обеспечение безопасности на базе отдыха, будет дана правовая оценка.

пресс-служба СК РФ по РБ 
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