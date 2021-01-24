Стали известны подробности смерти женщины на турбазе в Башкирии

В настоящее время следователями совместно с сотрудниками полиции проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия, допрашиваются очевидцы, руководство и работники базы отдыха, сама канатная дорога изъята для проведения судебной экспертизы с целью установления ее соответствия предъявляемым законом требованиям. В ходе расследования действиям руководства и работников, ответственных за обеспечение безопасности на базе отдыха, будет дана правовая оценка.

пресс-служба СК РФ по РБ