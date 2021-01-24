В Башкирии за неделю пневмонией заболели почти 1500 человек

Министерство здравоохранения Башкирии сообщает об эпидемиологической ситуации в регионе. За неделю, с 18 по 24 января, коронавирусом заболели 1172 человека.
При этом с выздоровлением было выписано 865 жителей республики. Также зафиксировано 8 летальных случаев.
На данный момент среди всех заболевших 51 пациент находится в тяжёлом состоянии, а 15 – нуждаются в аппаратах ИВЛ. 4967 пациентов с легкой формой заболевания лечатся дома.
За минувшую неделю у 1408 жителей республики выявили внебольничную пневмонию, а с выздоровлением выписано столько же пациентов.