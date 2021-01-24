В Башкирии женщина устала от ревности мужа и зарезала его

В больницу Сибая доставили 59-летнего мужчину с ножевым ранением. Оказалось, на него напала супруга, которая устала от ревности возлюбленного.

Как сообщает пресс-служба МВД по РБ, мужчина вернулся домой вечером в состоянии алкогольного опьянения. Он увидел, что его возлюбленная тоже пьяна, и устроил истерику на почве ревности. Мужчина начал допрашивать супругу, где и с кем та была.