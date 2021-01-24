В Башкирии за три недели в ДТП погибли 7 детей

Только с начала года, а прошло всего три недели, в авариях в Башкирии погибли семь детей. Еще 38 получили тяжелые травмы. Так, в пятницу в аварии в Уфимском районе погибла целая семья с двумя детьми. Легковушка буквально залетела под грузовик. Шансов выжить у них не было. А вот за жизнь школьницы, пострадавшей в другом резонансном ДТП с автобусами, сейчас борются врачи республиканской детской клиники. Госавтоинспекторы напоминают: погодные условия таковы, что любые резкие маневры на дороге могут оказаться смертельными.
От Volkswagen Polo осталась груда металлолома. Удар произошел встречный, тела погибших детей и их отца освободили сразу. А тело женщины работники экстренных служб деблокировали около двух с половиной часов. Подробности страшного ДТП рассказал второй участник аварии, водитель фуры Евгений Канайкин. По его словам, все произошло внезапно и за несколько секунд. После столкновения машина загорелась, ее быстро потушили прибывшие пожарные.
Ночью и утром шел снег. Неблагоприятная погода могла стать одной из причин аварии. Однако в Федеральном управлении автомобильных дорог «Приуралье» исключили версию неудовлетворительного состояния дорожного полотна.
По данным полиции, в аварии разбилась семья из Самары. Автомобиль с новосибирскими номерами направлялся в сторону Челябинска.
Еще одно резонансное ДТП, в котором погибли трое детей, произошло 10 января на трассе Кропачево – Месягутово – Ачит в Салаватском районе. Столкнулись два пассажирских автобуса Ford Transit. Предполагаемый виновник находится под домашним арестом на срок в два месяца. Одна из пострадавших – 13-летняя девочка, получившая многочисленные переломы, на этой неделе санавиацией доставлена в Уфу, в Республиканскую детскую клиническую больницу. Больше недели пострадавшая провела в реанимации районной больницы, где уже перенесла несколько операций. Главный успех достигнут – девочке удалось сохранить жизнь.
С начала года на дорогах Башкортостана погибли семь детей, 38 получили травмы. С участием несовершеннолетних произошло 19 аварий. Это меньше, чем в прошлом году. Во время совещания в правительстве Глава республики Радий Хабиров потребовал принятия комплекса мер для того, чтобы дорожных трагедий стало меньше.
В новогодние каникулы ГИБДД проводило профилактическую акцию «Внимание, дети!». Инспекторы проверяли наличие детских удерживающих кресел. Не все автомобилисты соблюдают правила несовершеннолетних.
Экстренные службы рекомендуют соблюдать правила дорожного движения и учитывать погодные условия. Не стоит превышать скорость, это снизит управляемость авто. Независимо от водительского стажа, аккуратность должна быть прежде всего. А если идет сильный снегопад, то лучше отказаться от поездки.