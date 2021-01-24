В Башкирии за три недели в ДТП погибли 7 детей

Только с начала года, а прошло всего три недели, в авариях в Башкирии погибли семь детей. Еще 38 получили тяжелые травмы. Так, в пятницу в аварии в Уфимском районе погибла целая семья с двумя детьми. Легковушка буквально залетела под грузовик. Шансов выжить у них не было. А вот за жизнь школьницы, пострадавшей в другом резонансном ДТП с автобусами, сейчас борются врачи республиканской детской клиники. Госавтоинспекторы напоминают: погодные условия таковы, что любые резкие маневры на дороге могут оказаться смертельными.

От Volkswagen Polo осталась груда металлолома. Удар произошел встречный, тела погибших детей и их отца освободили сразу. А тело женщины работники экстренных служб деблокировали около двух с половиной часов. Подробности страшного ДТП рассказал второй участник аварии, водитель фуры Евгений Канайкин. По его словам, все произошло внезапно и за несколько секунд. После столкновения машина загорелась, ее быстро потушили прибывшие пожарные.

Я ехал, передо мной никого не было. Они ехали в потоке, там две- три машины шло. Примерно когда они со мной сравнялись, он выскочил с той на мою полосу. То есть там доли секунды были до столкновения после того, как я увидел фары. Евгений Канайкин, водитель грузовика

Ночью и утром шел снег. Неблагоприятная погода могла стать одной из причин аварии. Однако в Федеральном управлении автомобильных дорог «Приуралье» исключили версию неудовлетворительного состояния дорожного полотна.

Примерно за 20-30 минут до совершения ДТП производилась обработка проезжей части в штатном режиме. Дорога была обработана противоголелдными материалами. Покрытие было очищено. Но, к сожалению, случилось ДТП. Алмаз Шагапов, заместитель начальника отдела ФКУ «Приуралье»

По данным полиции, в аварии разбилась семья из Самары. Автомобиль с новосибирскими номерами направлялся в сторону Челябинска.

Еще одно резонансное ДТП, в котором погибли трое детей, произошло 10 января на трассе Кропачево – Месягутово – Ачит в Салаватском районе. Столкнулись два пассажирских автобуса Ford Transit. Предполагаемый виновник находится под домашним арестом на срок в два месяца. Одна из пострадавших – 13-летняя девочка, получившая многочисленные переломы, на этой неделе санавиацией доставлена в Уфу, в Республиканскую детскую клиническую больницу. Больше недели пострадавшая провела в реанимации районной больницы, где уже перенесла несколько операций. Главный успех достигнут – девочке удалось сохранить жизнь.

Да, она в сознании, но прогнозы о продолжительности пребывания пока давать рано. К сожалению, ДТП, особенно на трассе, когда автомобили движутся на большой скорости, зачастую влечет за собой тяжкие последствия в виде тяжелых сочетанных повреждений, когда страдает центральная нервная система, конечности на различных сегментах, когда страдают органы грудной клетки, брюшной полости, забрюшинного пространства. Комплекс травм всегда отягощает пациента, нежели какая-то одна изолированная травма. Павел Кунцман, заведующий отделом хирургической помощи РДКБ

С начала года на дорогах Башкортостана погибли семь детей, 38 получили травмы. С участием несовершеннолетних произошло 19 аварий. Это меньше, чем в прошлом году. Во время совещания в правительстве Глава республики Радий Хабиров потребовал принятия комплекса мер для того, чтобы дорожных трагедий стало меньше.

Мы на Урале живем. Самые основные приключения у нас начнутся в феврале и марте, когда снегопады пойдут более существенные. Поэтому просьба очень внимательными быть. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

В новогодние каникулы ГИБДД проводило профилактическую акцию «Внимание, дети!». Инспекторы проверяли наличие детских удерживающих кресел. Не все автомобилисты соблюдают правила несовершеннолетних.

Стоит отметить, что все погибшие дети являлись пассажирами транспортных средств, то есть погибли по вине взрослых участников движения. Поэтому перевозка детей в детских удерживающих устройствах на особом контроле Госавтоинспекции. С начала текущего года за нарушение правил перевозки детей привлечено к административной ответственности более полутора тысяч водителей. Марсель Бикташев, инспектор группы пропаганды УГИБДД МВД по Республике Башкортостан